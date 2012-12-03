На места в киевских гостиницах выстроилась очередь из 216 депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня во время заседания подготовительной группы по организации работы ВР седьмого созыва.

Как отметил представитель КПУ Валентин Матвеев, являющийся руководителем подгруппы, которая занималась этим вопросом, от Партии регионов подали заявки на размещение в гостиницах 86 народных депутатов, в частности 84 - в гостинице «Киев» и двое - в гостинице «Украина».

Кроме того, прибавил он, в гостинице хотят проживать 43 депутата от «Батькивщины» (42 – в «Киеве», один – в «Украине»).

От КПУ подали заявки 20 народных депутатов, 19 – от «Удара», 27 – от ВО «Свобода» и 20 самовыдвиженцев.

В.Матвеев отметил, что в наличии есть 160 мест в гостинице «Киев», 30 – в гостинице «Национальной», а также есть возможность заключить договоры об аренде до 70 мест в гостинице «Украина».

По его словам, в гостинице «Киев» однокомнатный номер будет стоить 300 грн, двухкомнатный – 450; в гостинице «Украина» - 415 и 515 соответственно. При этом в гостинице «Национальной» однокомнатный номер будет стоить 600 грн, 500 из которых будет оплачиваться из бюджета, а 100 – лично народным депутатом. В то же время за двухкомнатный номер депутату придется платить из собственного кармана 150 грн, а 500 грн будет платиться из бюджета.

В.Матвеев прибавил, что проживание 140 депутатов нынешнего созыва бюджета в этом году обошлось в 21 млн грн. При этом, по его словам, в следующем году придется уплатить около 33-35 млн грн.

Кроме того, В.Матвеев сообщил, что ряд депутатов предыдущих созывов, которые избраны в ВР нового созыва, подали заявки на получение мест в гостиницах, хотя и получали средства на приобретение квартиры или же саму квартиру в предыдущие годы.

«Обратились некоторые депутаты о предоставлении им возможности поселения в гостиницу. Но, по нашим данным, они уже получали жилье от Верховной Рады, поэтому наше однозначное предложение - не поддерживать такие заявления», - сказал В.Матвеев.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин предложил вывесить на сайте Верховной Рады фамилии всех депутатов, подавших заявки на размещение в гостиницах.

Говоря о самой процедуре размещения в гостинице, В.Матвеев заметил, что депутату нужно прибыть в избранную гостиницу и поселиться в избранный номер. «Если что-то не устраивает, то обратиться к соответствующему работнику, и будет предоставляться другой номер в гостинице», - сказал В.Матвеев. При этом он напомнил, что все номера в гостинице одинаковые.

Кроме того, члены подготовительной группы пришли к согласию, что двухкомнатные номера в гостиницах будут предоставляться женщинам-депутатам, а также депутатам, имеющим больных членов семьи.