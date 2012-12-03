Месяц проживания нардепа в отеле обходится бюджету в 15 тысяч гривень

Как сообщает газета «Комсомольская правда в Украине», платят и за сессионные недели, когда депутат находится в столице, и даже за время, пока он уезжает домой.

По информации издания, площадь однокомнатных номеров в гостинице - 13 квадратных метров, там старая мебель и нет централизованного отопления. При этом в Киеве отличную однокомнатную квартиру, с ремонтом, мебелью и площадью более 13 квадратных метров можно снять за 3 тысячи.

«Даже если бы мне выдали треть денег, которые тратятся на отель, и сказали, живи, как хочешь, то бюджет бы мы сэкономили. Я мог бы снять квартиру. Семье было бы куда приезжать, кухня была бы», - отметил народный депутат Андрей Парубий.

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В то же время, член фракции Партии регионов, председатель Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР Владимир Макеенко заявил, что деньги из госбюджета никуда не деваются - просто переходят с одних государственных счетов на другие.

«Министерство финансов выделило деньги Верховной Раде, Верховная Рада заплатила за номера депутатов в государственном отеле, отель заплатил налоги государству и вернул прибыль Верховной Раде» - пояснил В.Макеенко и добавил, что если бы номера арендовались в частных отелях, тогда можно было бы что-то менять.

Как сообщал УНИАН, ранее В.Макеенко заявлял, что для расселения иногородних депутатов необходимо 238 гостиничных номеров.