Оппозиция из-за «кнопкодавства» ушла с заседания подготовительной группы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил оппозиционный народный депутат Вячеслав Кириленко.

«Нам предлагают заниматься расселением депутатов, рассадкой их в зале, распределением портфелей, а не конституционным вопросом о личном голосовании каждого хотя бы в следующем парламенте», - сказал В.Кириленко.

Он напомнил, что оппозиционеры на прошлом заседании рабочей группы предлагали рассмотреть проект постановления, который остался без ответа со стороны Партии регионов, а на это заседание рабочей группы мы внесли уже проект закона об изменениях к Регламенту ВР, которым обеспечивается и личное голосование депутатов, и новый порядок их регистрации, и ответственность председательствующего на пленарных заседаниях за то, что депутаты голосуют за своих коллег.

«Однако в который раз получили отказ Партии регионов рассматривать этот вопрос», - сообщил В.Кириленко.

«Поэтому при таких обстоятельствах оппозиция не имеет оснований продолжать работу подготовительной депутатской группы, поскольку все наши предложения по ключевому вопросу отвергаются, и теперь совершенно понятно, что позорная практика кнопкодавства Партией регионов хочет быть перенесена в следующую Верховную Раду Украины, а это вопиющее нарушение Конституции и вообще всего того, чего от нас требуют избиратели», - сказал В.Кириленко.

Он считает, что завтра Верховная Рада должна была бы проголосовать или за проект постановления, или за проект закона о личном голосовании, или за эти два документа одновременно.

На вопрос журналистов, почему оппозиция все-таки не принимает участие в рассмотрении вопросов о расселении народных депутатов новоизбранной ВР, поскольку там есть и их депутаты, В.Кириленко ответил: «все эти вопросы регулируются в установленном порядке, и эти вопросы десятиразрядные по сравнению с ключевым вопросом - личного голосования каждого народного депутата за самого себя».

На уточняющий вопрос журналистов, не важен ли для оппозиции вопрос определения рабочих мест народных депутатов в сессионном зале, потому что если оппозиция будет сидеть далеко от парламентской трибуны, то не сможет ее блокировать в случае необходимости, В.Кириленко ответил: «Для желания блокировать трибуну местонахождение депутата не является сдерживающим фактором, а главным мотивом является политический вопрос самого депутата, и где бы я не стоял или не сидел, если у меня была острая политическая необходимость выразить таким способом свою политическую позицию, то я это делал».