Оппозиция придумала, как остановить «позорное кнопкодавство»

Проект закона N11468 о внесении изменений в регламент Верховной рады (ВР) был зарегистрирован тремя народными депутатам фракции "Наша Украина—Народная самооборона" — Николаем Мартыненко (избран в ВР VII созыва по списку "Батькивщины"), Ириной Геращенко (избрана по списку УДАРа) и Александром Бондарем (не прошел в новую ВР, но сотрудничает с партией "Свобода").

"Этот проект — продукт коллективного разума, а мы поставили под ним подписи, поскольку требовалось продемонстрировать, что его поддерживают все три будущие оппозиционные фракции",— пояснила госпожа Геращенко Коммерсант-Украина.

В оппозиции настаивают, чтобы изменения в регламент были приняты еще нынешним созывом Рады — на ее последнем заседании 4 декабря.

"Это — единственный способ остановить позорное "кнопкодавство". Без технического обеспечения личного голосования новая Верховная рада работать не будет",— заявил господин Мартыненко.

Следует отметить, что представители власти публично высказываются в поддержку идеи, которая легла в основу оппозиционного проекта.

"Было бы логично, чтобы изменения в части персонального голосования были внесены в регламент ВР",— заявлял в среду глава фракции Партии регионов Александр Ефремов. Между тем проект N11468 вряд ли будет утвержден. "Мы еще изучим предложение оппозиции и примем решение. Однако необходимо учитывать, что у Партии регионов тоже есть определенные предложения. Например, о том, чтобы проводить голосование в один день недели",— сказал народный депутат Владимир Олийнык (Партия регионов).

Поводом для отказа провластного большинства поддержать проект может стать норма об обязательной подписи депутата в журнале регистрации.

"У меня есть сомнения, всегда ли депутат будет подписываться лично. Когда-нибудь за него это захочет сделать его помощник, а обычный сотрудник аппарата Рады, который собирает подписи, не сможет с ним поспорить. Так что, нам потом комиссию создавать для проверки подлинности подписей?" — недоумевает господин Олийнык.

Ирина Геращенко считает претензии надуманными. "Разве это проблема, чтобы депутат расписался? Даже если он опоздает на утреннюю письменную регистрацию, то может подойти в секретариат Рады и поставить подпись там. А до этого его карточка должна быть заблокирована",— считает представитель оппозиции.