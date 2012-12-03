Литвин: голосов для введения налога с продажи валюты пока нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил на пресс-конференции.

По его словам, сегодня ему подали законопроект о введении 10-процентного сбора с валютных операций (УНИАН: автор – внефракционный депутат Валерий Шаманов).

В.Литвин отметил, что «обмен мнениями по этому поводу с представителями фракций показал, что сегодня, на этот момент, голосов для принятия такого решения нет».