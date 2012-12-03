Литвин: голосов для введения налога с продажи валюты пока нет
12:39, 03 декабря 2012Политика
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На данный момент в парламенте нет необходимого количества голосов народных депутатов для принятия решения о введении сбора с валютных операций.
Литвин сделал вывод по итогам "обмена мнениями"
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил на пресс-конференции.
По его словам, сегодня ему подали законопроект о введении 10-процентного сбора с валютных операций (УНИАН: автор – внефракционный депутат Валерий Шаманов).
В.Литвин отметил, что «обмен мнениями по этому поводу с представителями фракций показал, что сегодня, на этот момент, голосов для принятия такого решения нет».
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