В ВР внесли законопроект о 10-процентном сборе с продажи валюты
12:16, 03 декабря 2012Общество
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сообщил, что сегодня в парламент был внесен законопроект о 10-процентном сборе с операций с валютой.
Автор законопроекта - Валерий Шаманов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в ВР.
По словам В.Литвина, автором данного законопроекта является внефракционный народный депутат Валерий Шаманов.
Как сообщал УНИАН, 19 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагалось ввести 15% сбора в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. Впоследствии автор проекта Виталий Хомутынник отозвал его.
20 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение этого законопроекта на неопределенный срок.
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