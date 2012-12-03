В ВР внесли законопроект о 10-процентном сборе с продажи валюты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в ВР.

По словам В.Литвина, автором данного законопроекта является внефракционный народный депутат Валерий Шаманов.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно операций с иностранной валютой», которым предлагалось ввести 15% сбора в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. Впоследствии автор проекта Виталий Хомутынник отозвал его.

20 ноября Верховная Рада отложила рассмотрение этого законопроекта на неопределенный срок.