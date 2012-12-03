Коммунисты хотят знать, что «это за позорище» с LNG терминалом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Согласительного совета лидер КПУ Петр Симоненко.

По его словам, необходимо «заслушать информацию, что вообще подписывали при участии главы правительства с каким-то неизвестным человеком относительно терминала по переработке сжиженного газа».

«Давайте заслушаем информацию, что это за позорище, которое сделали для всей Украины», - сказал П.Симоненко.