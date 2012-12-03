Коммунисты хотят знать, что «это за позорище» с LNG терминалом
11:55, 03 декабря 2012Политика
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Фракция КПУ требует заслушать в Верховной Раде информацию правительства о подписании соглашения о реализации национального проекта «LNG терминал».
Симоненко требует заслушать информацию
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Согласительного совета лидер КПУ Петр Симоненко.
По его словам, необходимо «заслушать информацию, что вообще подписывали при участии главы правительства с каким-то неизвестным человеком относительно терминала по переработке сжиженного газа».
«Давайте заслушаем информацию, что это за позорище, которое сделали для всей Украины», - сказал П.Симоненко.
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