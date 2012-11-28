FT: Испанская компания не знает, с кем Украина подписала миллиардное соглашение

Как сообщает в среду газета Financial Times, официально представители компании говорят, что человек по имени Джорди Сарда Бонвеи не представляет эту компанию или ее дочерние предприятия.

Потрясенная сообщениями в СМИ, пресс-служба компании опубликовала следующее заявление:

"Gas Natural Fenosa не подписывала никаких контрактов по инвестированию в LNG-терминал в Украине или по управлению консорциумом по строительству этого терминала. Gas Natural Fenosa не делает никаких исследований в этом отношении и не имеет представителей, работающих в Украине по этому вопросу. Мы категорически отрицаем новости, которые циркулируют в течение дня в различных средствах массовой информации".

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В свою очередь, пишет издание, украинские чиновники утверждают, что они сбиты с толку заявлением Gas Natural Fenosa. Они утверждают, что до сих пор считают, что было достигнуто соглашение с Gas Natural Fenosa. В беседе с газетой председатель Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами Владислав Каськив сказал, что был уверен, что Сарда Бонвеи представляет интересы Gas Natural Fenosa. Он и другие украинские чиновники утверждают, что провели переговоры с Gas Natural Fenosa и Сардой Бонвеи в роли представителя компании. В Gas Natural Fenosa упорно это отрицают.

Также Financial Times пыталась поговорить с самим Бонвеи при подписании, но он от комментариев отказался.