Депутаты от оппозиции не будут претендовать на квартиры в Киеве

Об этом новоизбранный народный депутат Леонид Емец сообщил на своей странице в Facebook.

«Официально сообщаю, что депутатами от "Батькивщины" принято решение не обращаться за бюджетными квартирами», - написал Л.Емец.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября член рабочей группы по подготовке первой сессии новоизбранного парламента Владимир Макеенко заявил, что около 180 новоизбранных народных депутатов Украины просят поселить их в гостинице парламента.

По его словам, «нужно расселить около 180 народных депутатов». «Наша гостиница (речь идет о гостинице «Киев»), кажется, выдерживает где-то 85», - сказал В.Макеенко.