Депутаты от оппозиции не будут претендовать на квартиры в Киеве
10:33, 29 ноября 2012Политика
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Народные депутаты от Объединенной оппозиции «Батькивщина», избранные в Верховную Раду 7-го созыва, не будут претендовать на получение квартир в Киеве.
Леонид Емец написал о решении в Фейсбук
Об этом новоизбранный народный депутат Леонид Емец сообщил на своей странице в Facebook.
«Официально сообщаю, что депутатами от "Батькивщины" принято решение не обращаться за бюджетными квартирами», - написал Л.Емец.
Как сообщал УНИАН, 28 ноября член рабочей группы по подготовке первой сессии новоизбранного парламента Владимир Макеенко заявил, что около 180 новоизбранных народных депутатов Украины просят поселить их в гостинице парламента.
По его словам, «нужно расселить около 180 народных депутатов». «Наша гостиница (речь идет о гостинице «Киев»), кажется, выдерживает где-то 85», - сказал В.Макеенко.
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