Суд может пересмотреть приговор Ландика

Приговор против депутата Луганского горсовета Романа Ландика могут пересмотреть.

Адвокат Коршуновой Игорь Зазымин пояснил «Сегодня», что кассация рассматривает не дело по сути, а то, насколько правильно суд применил статьи. Поэтому заседание 20 декабря, по его словам, — формальность.

Напомним, 4 июля 2011 года в ресторане «Баккара» в Луганске сын нардепа Владимира Ландика Роман избил фотомодель Марию Коршунову.

Ленинский райсуд Луганска признал его виновным, приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и запретил покидать территорию Украины.

Апелляционный суд оставил приговор в силе, но уже 20 декабря Высший спецсуд рассмотрит кассационную жалобу осужденного. Если же суд высшей инстанции оставит приговор в силе, депутат обещает отстаивать свою невиновность в Евросуде по правам человека — Ландик считает себя жертвой политрепрессий.