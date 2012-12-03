Суд может пересмотреть приговор Ландика
Защита депутата подала кассацию в Высший спецсуд.
Приговор против депутата Луганского горсовета Романа Ландика могут пересмотреть.
Адвокат Коршуновой Игорь Зазымин пояснил «Сегодня», что кассация рассматривает не дело по сути, а то, насколько правильно суд применил статьи. Поэтому заседание 20 декабря, по его словам, — формальность.
Напомним, 4 июля 2011 года в ресторане «Баккара» в Луганске сын нардепа Владимира Ландика Роман избил фотомодель Марию Коршунову.
Ленинский райсуд Луганска признал его виновным, приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и запретил покидать территорию Украины.
Апелляционный суд оставил приговор в силе, но уже 20 декабря Высший спецсуд рассмотрит кассационную жалобу осужденного. Если же суд высшей инстанции оставит приговор в силе, депутат обещает отстаивать свою невиновность в Евросуде по правам человека — Ландик считает себя жертвой политрепрессий.