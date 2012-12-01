В Симферополе территорию будущей мечети забросали бутылками с горючим веществом
16:09, 01 декабря 2012Политика
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Неизвестные совершили поджог на территории будущей Соборной мечети Буюк Джума-Джами, строящейся в Симферополе.
Нападение было совершено около 5.00. http://krymtatar.in.ua
Как сообщает сайт Меджлиса крымских татар, сегодня около 5.00 неизвестные совершили нападение на охранника территории будущего строительства Буюк Джума-Джами (улица Ялтинская, 22) с использованием бутылок с горючим веществом.
От одной из разбившихся бутылок, говорится в сообщении, загорелся вагончик. Огонь потушил охранник.
На место происшествия прибыли Муфтий мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаев и первый заместитель председателя Меджлиса Рефат Чубаров.
По словам охранника, взрывы были настолько мощными, что со стены в его вагончике сорвало часы.
На место происшествия прибыла следственная группа УМВД Украины в Крыму.
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