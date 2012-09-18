Глава Меджлиса: крымскотатарский язык должен быть одним из официальных в Украине

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев считает, что крымскотатарский язык должен быть одним из официальных в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов о языковом законе.

«Применительно к крымскотатарскому языку, такой закон нам не нужен. Мы считаем, что крымскотатарский язык должен быть одним из официальных, исходя из того, что мы являемся коренным народом на полуострове», - сказал М.Джемилев.

По его словам, вопрос о том, будет ли функционировать крымскотатарский язык в качестве официального или нет, не должен решаться в зависимости от численности крымскотатарского народа.

«Скажем, во время геноцида крымскотатарского народа, уничтожили 46% крымских татар, и мы сейчас на полуострове представляем около 13% (населения)», - отметил М.Джемилев.

Справка УНИАН. 3 июля Верховная Рада приняла закон «О принципах государственной языковой политики», что вызвало волну протестов по всей Украине.

Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон разрешает использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в этом регионе разговаривает не менее 10% жителей.

10 августа закон вступил в силу. С этого дня ряд городских и областных советов приняли решения о предоставлении русскому языку статуса регионального.