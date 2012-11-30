Кравчук: в Украине не будет Президента, которого поддерживала бы Россия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу того, было ли давление со стороны президента СССР Михаила Горбачева, когда в Украине на референдум выносился вопрос о независимости государства, Л.Кравчук сказал: “Сейчас иногда, слушая российских лидеров, когда они оценивают деятельность украинского Президента Виктора Януковича, или в переговорах в Москве с Николаем Азаровым, там намного больше давления, чем было тогда в Советском Союзе со стороны Михаила Горбачева”.

По словам Л.Кравчука, за годы независимости в Украине уже сменилось четыре Президента, и он не может сказать, что кто-то из них «нравился» России.

“Ясно, Кравчук развалил Советский Союз - не годится. Пришел Кучма - пока какие-то вещи делал навстречу, то был более-менее, а когда начал выполнять полномочия Президента Украины, то на встрече с Ельциным тот сказал, что, мол, когда вы были премьером, то вы были более покладистым. Пришел Ющенко - ну понятно, даже и говорить уже не приходится. Пришел Янукович - СМИ пишут, что, в конце концов, Украина будет с нами. А где она сейчас? Она на этой земле, на этой планете. Так почему с нами, вместе в одной коммунальной квартире?” - добавил прежний глава государства.

“То есть, не будет в Украине Президента, который поддерживался бы Россией, российским бомондом, даже на уровне российской власти, я не говорю уже о разных там политических силах. Когда Президент России Владимир Путин говорит, что Украина - это неестественное государство, то о чем можно дальше говорить?” – сказал Л.Кравчук.