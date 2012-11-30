Кравчук: в Украине не будет Президента, которого поддерживала бы Россия

15:50, 30 ноября 2012
Политика
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Бывший глава Украинского государства Леонид Кравчук считает, что в Украине не будет Президента, которого поддерживала бы Россия.

Леонід Кучма, Віктор Янукович, Леонід Кравчук, Віктор Ющенко на першому засіданні Конституційної асамблеї, 20 червня 2012 р. 

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.
Отвечая на вопрос журналистов по поводу того, было ли давление со стороны президента СССР Михаила Горбачева, когда в Украине на референдум выносился вопрос о независимости государства, Л.Кравчук сказал: “Сейчас иногда, слушая российских лидеров, когда они оценивают деятельность украинского Президента Виктора Януковича, или в переговорах в Москве с Николаем Азаровым, там намного больше давления, чем было тогда в Советском Союзе со стороны Михаила Горбачева”.

По словам Л.Кравчука, за годы независимости в Украине уже сменилось четыре Президента, и он не может сказать, что кто-то из них «нравился» России.

“Ясно, Кравчук развалил Советский Союз - не годится. Пришел Кучма - пока какие-то вещи делал навстречу, то был более-менее, а когда начал выполнять полномочия Президента Украины, то на встрече с Ельциным тот сказал, что, мол, когда вы были премьером, то вы были более покладистым. Пришел Ющенко - ну понятно, даже и говорить уже не приходится. Пришел Янукович - СМИ пишут, что, в конце концов, Украина будет с нами. А где она сейчас? Она на этой земле, на этой планете. Так почему с нами, вместе в одной коммунальной квартире?” - добавил прежний глава государства.

“То есть, не будет в Украине Президента, который поддерживался бы Россией, российским бомондом, даже на уровне российской власти, я не говорю уже о разных там политических силах. Когда Президент России Владимир Путин говорит, что Украина - это неестественное государство, то о чем можно дальше говорить?” – сказал Л.Кравчук.

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