Кравчук : Янукович всегда повторяет одну и ту же фразу

Об этом Л.Кравчук заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, возможно ли, что принятие закона о референдуме откроет путь к избранию в 2015 году Президента в парламенте.

«Я не вижу сейчас таких оснований», - сказал Л.Кравчук.

Более того, по его словам, такого же мнения придерживается и нынешний Президент Украины Виктор Янукович. Л.Кравчук заметил, что очень часто общается с В.Януковичем, и не слышал от него, чтобы в случае баллотирования на второй срок он намеревался избираться в Верховной Раде.

«Он всегда повторяет одну и ту же фразу – народ избирал Президента, и должен и в дальнейшем его избирать», - сказал Л.Кравчук.

Отвечая на вопрос журналистов, не планирует ли он обратиться к Президенту с просьбой ветировать закон о референдуме, Л.Кравчук заметил, что не намерен этого делать.