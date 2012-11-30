Госсекретарь США призвала Грузию «не превратиться в Украину»

Об этом сообщает Радио «Свобода».

Как сказал журналистам неназванный представитель Государственного департамента, об этом «главном послании» Грузии от США госсекретарь говорила в ходе встречи с министром иностранных дел Грузии Майей Панджикидзе, которая находится с визитом в Вашингтоне.

Перед этим, во время их совместного выступления перед прессой, Х.Клинтон выразила коллеге из новой власти Грузии надежду, что во всех судебных делах в отношении должностных лиц предыдущей власти будет соблюден принцип прозрачности.

В последнее время, после прихода к власти в Грузии правительства нового премьер-министра, бывшего лидера оппозиции Бидзины Иванишвили в стране уже прошел ряд громких задержаний представителей предыдущего правительства, которых обвиняют в злоупотреблениях властью или финансовых нарушениях.