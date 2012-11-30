Госсекретарь США призвала Грузию «не превратиться в Украину»
Государственный секретарь США Хиллари Клинтон призвала новую власть Грузии «не идти путем Украины» и «не превратиться в Украину» с преследованиями политических противников, сообщили в Госдепартаменте.
Об этом сообщает Радио «Свобода».
Как сказал журналистам неназванный представитель Государственного департамента, об этом «главном послании» Грузии от США госсекретарь говорила в ходе встречи с министром иностранных дел Грузии Майей Панджикидзе, которая находится с визитом в Вашингтоне.
Перед этим, во время их совместного выступления перед прессой, Х.Клинтон выразила коллеге из новой власти Грузии надежду, что во всех судебных делах в отношении должностных лиц предыдущей власти будет соблюден принцип прозрачности.
В последнее время, после прихода к власти в Грузии правительства нового премьер-министра, бывшего лидера оппозиции Бидзины Иванишвили в стране уже прошел ряд громких задержаний представителей предыдущего правительства, которых обвиняют в злоупотреблениях властью или финансовых нарушениях.