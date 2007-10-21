Николаенко заявил, что не променяет партбилет на портфель министра

Министр науки и образования Украины Станислав НИКОЛАЕНКО заявил, что предпочтет членство в Социалистической партии министерскому портфелю.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом С.НИКОЛАЕНКО заявил 19 октября в ходе пресс-конференции по случаю юбилея Одесской национальной академии пищевых технологий.

С.НИКОЛАЕНКО подчеркнул, что никогда не держался за министерское кресло и готов работать в оппозиции.

«Если же мне предложат остаться министром образования, но потребуют, чтобы я вышел из Социалистической партии, я, конечно же, откажусь, поскольку состою в партии со дня ее основания и изменять своим идейным принципам не собираюсь», - подчеркнул он.

По словам министра, как бы ни сложились обстоятельства, он не собирается обрывать свои взаимоотношения с представителями науки и образования, поскольку возглавляет Общественный совет ученых и работников образования Украины (ГРОНУ).

«В любом случае я буду продолжать работать, и если понадобится моя помощь, буду помогать», - пообещал С.НИКОЛАЕНКО.