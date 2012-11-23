Жена Луценко говорит, что его водили на цепи, а ее раздевали до белья

Об этом новоизбранный депутат заявила сегодня в эфире Радио Свобода.

«Кроме эмоционального и внутреннего состояния, есть еще два года проведения в тюрьме, есть еще более десяти болезней приобретенных в этой тюрьме, есть еще незаконный арест ... Его водили, как собаку, на цепи 10-метровой в окружении 20-и человек, вооруженных автоматами, как преступника, как маньяка, как убийцу. Есть еще 32 дня голодовки, и 10 последних дней голодовки на капельницах, только за счет этого человек жил», - сказала Ирина Луценко.

«И есть еще раздевание меня 20 дней до белья как защитника, категорически нельзя было этого осуществлять, потому что я в статусе адвоката и пользуюсь такими же правами. Есть его постоянное унижение в СИЗО, унижение его постоянно и нарушения его прав в Менский колонии», - добавила она.

Ирина Луценко напомнила об отчете Комитета Совета Европы по предотвращению пыток "относительно того, что происходит в пенитенциарной системе». «Там черным по белому написано, что отсрочка лечения Луценко этот Комитет рассматривает лишь как одно - как пытки, как издевательство над человеком, как посягательство на его достоинство и честь».