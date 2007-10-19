Герман знает, кто выйдет победителем из послевыборного балагана?

«Избирательная лихорадка должна пройти. И вместо ненависти вчерашние конкуренты должны научиться способности оценивать интересы", - такое мнение кандидата от Партии регионов Анны Герман цитирует сайт ПР. «Они должны оставить в прошлом (вплоть до следующих выборов) простецкие методы соревнования, при которых речь идет лишь о том, кто, – кого, - считает регионал. - Употребление языка пренебрежительного отношения, обид должно уступить диалогу. Потому что хорошая политика – это не упорное молчание сторон».

”Хорошая политика – это разговор даже в самых сложных ситуациях. Потому из этого послевыборного балагана выйдут победителями те, кто умеет говорить с другой стороной и кто умеет слышать не только себя", – подытожила Герман.