В Киеве построят купель, аналогичную израильскому Иорданиту

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН депутат Киевского городского совета, член правления Международной общественной организации «День Крещения Руси» Алексей Омельяненко.

По его словам, храмовый комплекс будет построен на берегу Днепра у подножья Киево-Печерской лавры. Вокруг храма-крестильни будут устроены христианские крещенские купели.

«Мы начнем строительство в год празднования 1025-летия Крещения Руси. Все необходимые документы получим где-то к концу мая. Этот проект имеет, в первую очередь, культурологическое и историческое значение», - отметил А.Омельяненко.

При этом он высказал надежду, что «проект будет поддержан главами тех государств, которые, по словам святого Лаврентия Черниговского, входят в Святую Русь: Украина, Россия и Беларусь».





«Предложения отправлены Президентам трех стран», - сообщил А.Омельяненко.

По его словам, возле храмового комплекса будут построены колокольня, Музей православия. Также в структуру комплекса войдут помещения, где люди смогут переодеться для омовения в христианских крещенских купелях.

«Для людей, которые приезжают совершить омовение в водах реки Иордан, в местечко Иорданит, в Израиле – там есть все необходимое для этого. Мы хотим создать в Киеве современное, максимально комфортное место, где будет возможность окунуться в воды Днепра и прочувствовать то, что происходило на его берегах 1025 лет назад. А кто не крещен – принять здесь Святое Крещение, на месте, где этот православный обряд может быть совершен так, как это происходило во время князя Владимира», - сказал А.Омельяненко.

Также он сообщил о создании диорамы, воссоздающей события Крещения на берегах Днепра.

«Мы хотим создать диораму не хуже, чем диорама Севастопольской битвы, которая действительно поражает воображение», - отметил А.Омельяненко.

Он добавил, что Международная общественная организация «День Крещения Руси» приглашает принять участие в строительстве Храмового комплекса в честь князя Владимира всех желающих.





«Мы думаем, что каждому будет приятно приобщиться к этому историческому событию. Пускай это будет только несколько кирпичиков… Именно так строили Храм Христа Спасителя в Москве. Каждый человек имел возможность вложить частичку души в строительство этого Храма», - отметил А.Омельяненко.

Вместе с тем в школах планируется провести конкурс детского рисунка, конкурс на лучшее сочинение и конкурс на написание лучшего реферата среди студентов - на тему 1025-летия Крещения Руси.

Также в перспективе Международная общественная организация «День Крещения Руси» планирует возродить в Киеве университет святого князя Владимира.