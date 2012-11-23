Политолог: новый Майдан будет, когда молодежь поймет, что будущего здесь нет

Такое мнение он высказал в интервью «Немецкой волне».

В частности, говоря о том, что украинская молодежь не вышла этой осенью на массовые уличные протесты, как сделали это восемь лет тому назад участники Помаранчевой революции, В.Небоженко сказал, что «поколение Майдана» очень разочаровано предательством лидеров, которым она доверила власть 2004 года, а новое поколение молодежи еще накапливает потенциал неудовлетворения. Еще одной причиной нежелания современной молодежи участвовать в уличных протестах эксперт считает вялость лидеров новых политических сил – партий «УДАР» и «Свобода».

Новых революционных «майданов», считает В.Небоженко, все же можно ожидать в течение 2013-2015 годов, когда «количество перейдет в качество и новое поколение осознает, что у него нет будущего в собственной стране, а также разочаруется в возможностях реализации в других государствах».

В том, что украинская молодежь выйдет на протесты, когда появятся новые идеи и новые лидеры, которые будут в состоянии эти идеи реализовать, убежден и председатель всеукраинской молодежной организации Фонд региональных инициатив Евгений Демченко. «Это должны быть не очередные обещания что-то дать в обмен на увеличение властных полномочий или ограничение свободы, а новые идеи, которые бы позволяли людям реализовать себя в своей собственной стране», – сказал Е.Демченко. Именно таких идей, по его мнению, очень не доставало во время избирательной кампании 2012 года, когда было «много неискренности и недоставало глобального взгляда в будущее».

Опрос студентов на улицах Киева подтвердил жажду молодежи к реальным, а не декоративным изменениям в государстве, отмечает «Немецкая волна».

Это подтверждает и директор Социологической службы Центра имени Разумкова Андрей Быченко. По его словам, уровень протестных настроений в обществе вообще и среди молодежи в частности пока остается высоким. Более того, А.Быченко прогнозирует дальнейший рост неудовлетворения из-за ухудшения экономической ситуации в государстве. В то же время социолог обратил внимание на то, что это не обязательно будет означать вспышку протестов. «В 2008 году, когда экономический кризис докатился до Украины, уровень протестного потенциала был выше, чем в 2004 году, когда вспыхнула Помаранчевая революция. Однако в 2008 году мы не видели никаких уличных протестов», – сказал А.Быченко.