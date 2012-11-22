Регионалы записали Литвина к себе и выдвигают председателем рабочей группы

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение было высказано во время первого заседания этой подготовительной группы.

В ответ член ВО «Свободы» Руслан Кошулинский предложил, чтобы все же председателем рабочей группы был избран представитель оппозиции.

«У вас и так есть большинство, и господин Литвин записан от Партии регионов (В.Литвин в составе рабочей группе представляет Партию регионов – УНИАН)», - отметил Р.Кошулинский.

По его словам, если председателем рабочей группы будет представитель оппозиции, «думаю, что все острые вопросы будут сняты».

В свою очередь В.Литвин призвал представителей оппозиции не делать по этому вопросу «какую-то политику». Он сказал: «Практика сложилась так, что председатель прошлой Верховной Рады осуществляет всю подготовительную работу».

«И это не означает каких-то преференций на будущее. Я их просто не требую», - сказал В.Литвин.

Он отметил: «Когда изберете председателя (председателя ВР – УНИАН), я вас поблагодарю. Баба с воза – кобыле легче».