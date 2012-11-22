Журналисты пробились на заседание нардепов, которые готовят сессию новой Рады

Как передает корреспондент УНИАН, несмотря на то, что заседание планировалось без прессы, по требованию представителей оппозиции журналистов все же пустили.

В состав подготовительной группы от Партии регионов входят Николай Азаров, Владимир Литвин, Андрей Клюев, Сергей Тигипко, Александр Ефремов, Александр Лавринович, Владимир Рыбак, Юрий Воропаев, Валерий Писаренко, Владимир Макеенко, Сергей Кивалов, Евгений Геллер.

От «Батькивщины» - Андрей Кожемякин, Николай Мартыненко, Сергей Сас, Руслан Князевич, Борис Тарасюк, Иван Кириленко и Вячеслав Кириленко.

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От «УДАРа» - Валерий Карпунцов, Виталий Ковальчук, Владимир Куренной.

От ВО «Свобода» - Руслан Кошулинский и Андрей Мохник.

От КПУ – Адам Мартынюк и Валентин Матвеев.

Кроме того, в группу входят два внефракционных депутата - Давид Жвания и Григорий Калетник.