Грищенко сказал французам, что в Украине выборы прошли «спокойно и цивилизованно»

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом, в частности, говорится в опубликованной во французской газете „Ле Монд” статье министра „Украина отбрасывает критику Запада о ходе парламентских выборов”.

По словам К.Грищенко, ОБСЕ направила в Украину 600 наблюдателей, по сравнению с 60 наблюдателями в США во время президентских выборов.

«Нужно иметь одинаковые нормы для всех, по мере возможности. Наблюдение на выборах не должно способствовать попыткам решить политические проблемы», - подчеркнул К.Грищенко.

Он отметил, что политические партии могут упрекать лишь сами себе относительно срока, отведенного на подсчет голосов.

«Избирательный закон, принятый почти консенсусом, предусматривает все параметры. Идея заключалась в том, чтобы партии направляли своих представителей в комиссии для обеспечения прозрачности и правильности подсчета голосов. Правительство было полностью отстранено от процесса», - уточнил министр.