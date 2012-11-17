Сын нардепа признался, что разбил окно в офисе ПР

Депутат Ивано-Франковского областного совета, кандидат в народные депутаты на последних выборах Петр Шкутяк в интервью газете «Галицкий корреспондент» признался, что разбил в июле окно в офисе Партии регионов в знак протеста против языкового закона.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Против депутата возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 296 Уголовного Кодекса Украины, нанесенный ущерб оценили в 10 тысяч гривен.

На предварительных слушаниях Петр Шкутяк отверг обвинения в неуважении к обществу и воспользовался конституционным правом не свидетельствовать против себя.

Он даже предлагал рассмотреть версию, что «на офис регионалов упал метеорит».

8 ноября на судебное заседание не явились представители потерпевших и свидетелей. Суд перенес рассмотрение дела на 21 ноября.

Петр Шкутяк был одним из тех, кто в июле дольше всех голодал против языкового закона.