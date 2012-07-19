Голодающих под Украинским домом смывают водой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили участники акции.

На данное время сотрудники «Украинского дома» пытаются оттеснить протестующих. В частности, они поливают лестницу, которая ведет к «Украинскому дому».

При этом один из голодающих лег на лестницу, пытаясь тем самым помешать вытеснению протестующих.

В то же время сотрудники милиции, по словам участников акции, пытались убедить их в необходимости покинуть территорию перед «Украинским домом». Кроме того, около 11 часов представители милиции составили административный протокол в отношении 15 участников акции, мотивируя это тем, что нет разрешения киевской власти на проведение этой акции.

Однако протестующие отметили, что заявка на проведение акции ими направлена в Киевскую городскую государственную администрацию вчера, но представители милиции сказали, что эта заявка не была найдена в КГГА.

В то же время участники акции считают, что они не должны были подавать заявку, поскольку они не объявляли об окончании митинга. Вместе с тем митингующие, которых представители милиции направили в Шевченковский районный суд, должны там дать объяснение об акции, которая проходит возле «Украинского дома».

На данное время на лестнице возле «Украинского дома» находится около 40 человек. Несмотря на то, что сотрудники «Украинского дома» продолжают поливать водой лестницу, митингующие не расходятся.

Столкновений между участниками акции и сотрудниками «Украинского дома» и милицией также нет.