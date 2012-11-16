Турчинов объяснил, почему оппозиция не сформирует большинство в парламенте

Об этом сообщил первый замглавы партии "Батькивщина" Александр Турчинов в эфире 5 канала, отвечая на вопрос, почему оппозиция не приглашает самовыдвиженцев для создания большинства в парламенте.

"Вы знаете, у нас адекватные политики, в нашей команде, и мы в принципе умеем нормально считать. Реальное количество мандатов, вместе с мажоритарщиками, которые могут быть в команде, которая противостоит тоталитарному режиму в Украине, она, к сожалению, дотягивает до большинства. Это реалии", - цитирует Украинская правда.

"Те, кто называл себя самовыдвиженцами... Мы всегда говорили: друзья, нет у нас сейчас, к сожалению, самовыдвиженцев, есть или представители "Батькивщины", представители оппозиции, или скрытые представители власти, которые называют себя самовыдвиженцами, какими-то другими названиями других политических сил, но они четко будут работать в фарватере "Регионов", - добавил политик.

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А спикер Верховной Рады будет избран голосами Партии регионов, коммунистов и частью мажоритарщиков.

Такое мнение озвучил вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко в эфире телеканала ТВi.

Он выразил убеждение, что интрига с назначением спикера парламента не затянется.

"В конце концов глава Верховной Рады будет избран голосами Партии регионов, коммунистов и частью мажоритарщиков, которые перейдут в Партию регионов", - отметил он.