Оппозиция отдает ПР должность спикера без боя - хоть Чечетов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Олейник сказал на заседании круглого стола в Институте Горшенина.

“Решение такое на политическом уровне не принималось, но называются для обсуждения многие кандидатуры”, - констатировал депутат.

Он отметил, что в СМИ называется кандидатура министра юстиции Александр Лавриновича, - “опытного человека, профессионального юриста, взвешенного человека, который был первым заместителем председателя Верховной Рады.” В.Олейник считает, что кандидатура А.Лавриновича “могла бы быть реальной на должность спикера”.

Также он считает, что спикером парламента может стать председатель фракции ПР Александр Єфремов, который «постоянно в зале, постоянно работает с депутатами, имеет большой опыт».

По словам В.Олейника, во фракции Партии регионов есть много достойных людей, которые могли бы претендовать на должность председателя ВР, « но вопрос для обсуждения остается, потому что нужно дать для переговоров какой-то такой широкий диапазон, хотя бы три кандидатуры», - заметил В.Олейник. При этом он не уточнил, какие политические силы или группы являются участниками таких переговоров.

В.Олейник отметил, что информацию о возможных кандидатурах на должность председателя ВР получает из СМИ.

В свою очередь заместитель председателя Центрального исполкома партии “УДАР” Владимир Куринный (избран в новый парламент по партийному списку под № 26 - УНИАН) отметил, что «УДАР» в парламенте не будет сотрудничать с Партией регионов.

В.Куринный подчеркнул, что его политическая сила не претендует на выдвижение своих кандидатур на должность председателя ВР. По его словам, в “Ударе” есть “как минимум 40 кандидатов на должность спикера”, но “нам эта должность не интересна, мы на нее не претендуем, мы понимаем, что Партия регионов, которая сегодня собирает большинство всеми возможными способами, в конечном счете выберет из своих какого-то человека”

“Кто это будет по большому счету, с учетом того, что в зале будет сидеть дирижер и махать руками (речь идет о депутате-«регионале» Михаиле Чечетове, который взмахом руки показывает парламентскому большинству как голосовать, - УНИАН), значения никакого нет. Роль Литвина в последний период упадка парламента 6-го созыва была бутафорской. Поэтому совсем неважно, кто будет спикером для парламентской жизни Украины”, - подчеркнул В.Куринный.

На реплику кого-то из участников круглого стола по поводу того, что ПР изберет М.Чечетова председателем ВР, В Олейник сказал, что каждое утро перед заседаниями парламента фракция Партии регионов проводит совещание, на котором принимается решение о голосовании по каждому законопроекту. По его словам, “значительная часть депутатов разговаривают, ходят”, поэтому в сессионном зале необходим кто-то, кто бы руководил процессом голосования в соответствии с позицией фракции.

“Но это не рука самого, так сказать Чечетова, с точки зрения его мысли, а выработанная позиция фракции на базе заключений экспертов, то есть это сигнал для голосования”, - утверждает В.Олейник.

Во время его реплики смеялись и журналисты, и политики.

Представитель Объединенной оппозиции ВО “Батькивщина” Александр Бригинец (избран в новый парламент по киевскому округу № 217 – УНИАН) заметил, что оппозиция не претендует на должность спикера парламента. “От оппозиции никто не будет претендовать на эту должность, поскольку мы считаем, что сегодня должность спикера не является ключевой, и сегодня главное - это та работа в парламенте, которую будет вести оппозиция”, - отметил он.

Представитель ВО “Свобода” Андрей Ильенко (избран в Верховную Раду в Киеве по округу № 215) отметил, что спикера в парламенте назначает большинство. “Если бы оппозиция имела большинство в парламенте, тогда был бы смысл обсуждать, кто будет на этом посту - Тягнибок или кто-то от “Батькивщины” или от “Удара”, а сегодня большинство, к сожалению, не в оппозиции, потому именно Партия регионов будет пытаться поставить своего спикера”, - сказал он.

По словам А.Ильенко, “не столь важно, кто от Партии регионов будет избран спикером Верховной Рады”, поскольку это ничего не изменит в работе парламента. “Пусть между собой там грызутся, кто будет спикером”, - прибавил он.