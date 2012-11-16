За задержание руководителя медиа-холдинга наказали горотдел милиции

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного управления МВД Украины в Запорожской области, соответствующих приказ по результатам служебного расследования, назначенного после публикации материалов об инциденте в СМИ, подписал начальник Запорожского главка милиции Владимир Серба.

«По результатам проверки приказом начальника ГУ МВД Украины применены строгие меры дисциплинарного воздействия к первому замначальнику Мелитопольского горотдела милиции Бондаренко В. А., начальнику Мелитопольского горотдела милиции Касаю Д. И. и заместителю начальника ГУ МВД Украины в Запорожской области Чебурахину А. Н.», - сообщили в ОСО.

Как сообщал УНИАН, утром 25 октября 2012 года сотрудники Мелитопольского горотдела милиции задержали генерального директора медиа-холдинга «МВ», известного в Мелитополе журналиста М.Кумока. Этому предшествовали попытки задержать автомобиль типографии холдинга, отвозивший в Крым газеты. После задержания М. Кумока машина эвакуатором была доставлена в горотдел милиции. При этом ей были нанесены повреждения. После вмешательства в ситуацию коллег-журналистов, наблюдателей ОБСЕ и участников выборного процесса М. Кумок был освобожден, автомобиль вернули владельцам, а начальник ГУ МВД Украины в Запорожской области назначил по факту произошедшего служебное расследование.