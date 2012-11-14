Туск надеется, что ассоциацию с Украиной подпишут в следующем году

Об этом он заявил сегодня после встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель в Берлине, сообщает украинская служба Польского радио.

"Польский премьер-министр выразил надежду, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС будет подписано в ноябре следующего года, во время саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе. Именно во второй половине 2013 года Литва будет председательствовать в ЕС", - сообщает PR.

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Премьер Польши отметил, что имеет реалистичный взгляд на соблюдение в Украине демократических стандартов, но добавил, что и он, и канцлер Германии соглашаются с тем, что во взаимоотношениях с Киевом следует проявить терпение и понимание геополитического положения Украины.

По данным Польского радио, А.Меркель в свою очередь сказала, что относительно Украины существуют конкретные ожидания, а различные трудности можно преодолеть благодаря диалогу.

А.Меркель заявила, что дело подписания Соглашения об ассоциации – это определенный процесс, а Европейский Союз планирует дальше вести с Киевом переговоры.