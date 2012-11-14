Президент Польши увидел доказательство проевропейских настроений в Украине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Польского государства, отметив, что разговор состоялся 13 ноября.

По данным пресс-службы, Б.Коморовский повторил тезис, что последние парламентские выборы подтвердили желание украинцев вступить в объединяющий 27 государств Евросоюз.

Он сказал, что все партии, которые прошли в парламент, кроме коммунистов, публично выступают за евроинтеграцию.

Б.Коморовский назвал этот факт "доказательством успеха проевропейских настроений" в этой стране.

Президент Польши также высказал мнение, что Евросоюз может открыть перспективу дальнейшего приближения Украины к европейскому объединению при условии внутренних реформ, в частности, "в сфере судопроизводства, прокуратуры, криминальных процессов и всех других дел, которые связаны с явлениями в Украине, которые беспокоят".

Б.Коморовский сказал, что можно совместить два процесса: приближать момент подписания и ратификации Договора об ассоциации и решать внутренние проблемы Украинского государства.

Справка УНИАН. Политики Евросоюза неоднократно заявляли, что дальнейшее развитие отношений с Украиной, которая является крупнейшим непосредственным соседом европейского объединения на Востоке, будет зависеть от демократичности выборов в украинский парламент.

Весной этого года Украина и ЕС парафировали Договор об ассоциации, который должен приблизить интеграцию украинцев, но европейские политики неоднократно заявляли, что подписание и ратификация документа возможны только после решения дела заключенных украинских политиков, в частности, экс-премьера Юлии Тимошенко.

Западные политики считают ее пребывание в тюрьме "политически мотивированным", в то время как украинская власть отказывается ее освободить, убеждая в правомерности ее осуждения.