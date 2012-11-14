Соответствующий проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" зарегистрирован в Верховной Раде народным депутатом от Партии регионов Александром Козубом.

Проектом предлагается внести изменения в часть четвертую статьи 15, часть пятую статьи 16 и часть первую статьи 104 Закона "О выборах народных депутатов Украины".

Изменениями предусмотрено, что повторные выборы народного депутата в одномандатном округе назначаются в случае невозможности достоверного установления итогов голосования и результатов выборов депутатов в этом округе, о чем Центральная избирательная комиссия принимает соответствующие решения.

Повторные выборы в одномандатном округе назначаются не позднее чем через 30 дней со дня признания выборов не состоявшимися или принятия Центральной избирательной комиссией решения о невозможности достоверного установления итогов голосования и результатов выборов депутатов в этом округе или о признании избранного лица не получившим депутатского мандата.

Повторные выборы проходят в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня опубликования Центральной избирательной комиссией решения об их назначении.

Избирательный процесс начинается со дня, следующего после дня опубликования решения Центральной избирательной комиссии об их назначении.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября ЦИК обратился в Верховную Раду относительно невозможности установить настоящее волеизъявление избирателей и, соответственно, установить результаты выборов в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197, 223.

6 ноября ВР приняла постановление "Об обращении Центральной избирательной комиссии по поводу выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197 и 223", которым Центральной избирательной комиссии рекомендовано назначить в соответствии с частью второй статьи 104 Закона "О выборах народных депутатов Украины" повторные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197 и 223 и обеспечить их проведение в соответствии с указанным законом.

В то же время действующий закон о выборах народных депутатов не определяет механизма разрешения такой проблемной ситуации.