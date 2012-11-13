В Раде зарегистрировали законопроект о перевыборах

Автором законопроекта является народный депутат от Партии регионов Александр Козуб.

Текст законопроекта на сайте ВР отсутствует.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах – №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

"Признать необходимость проведения повторных выборов в округах №№ 94, 132, 194, 197 и 223, и обратиться в Верховную Раду Украины относительно принятия ею решения о проведении повторных выборов в этих округах", - отмечается в решении ЦИК.