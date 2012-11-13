Турчинов и Яценюк пытаются прорваться к Тимошенко

Лидеры Объединенной оппозиции «Батьківщина» Александр Турчинов и Арсений Яценюк сегодня попытаются встретиться с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, которая находится в стационаре Центральной клинической больницы «Укрзалізниці» в Харькове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Батьківщина».

А.Турчинов и А.Яценюк сразу после судебного заседания по делу о деятельности ЕЭСУ уже приезжали в ЦКБ «Укрзалізниці». Недавно они отбыли от больницы, но вернутся около 12 часов и попытаются провести встречу с экс-премьером.

В эти минуты перед проходной харьковской больницы собрались около 40 сторонников Ю.Тимошенко. Люди держат флаги ВО «Батьківщина» и баннеры с надписями: «Юле - свободу», «Юля, мы с тобой», «Революция».

В это время вход на территорию ЦКБ «Укрзалізниці» охраняют около 10 правоохранителей.

Как сообщало Радио Свобода, лидеры оппозиции хотят уговорить Тимошенко прекратить голодовку.