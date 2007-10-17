Тимошенко: что достанется оппозиции

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона” договорились, что за условия, когда представитель одной политической силы является министром, то представитель другой политической силы должен быть первым заместителем министра.

Кроме того, лидер БЮТ сообщила, что законопроектом об оппозиции предусмотрено предложить политическим силам, не вошедшим в коалицию, должность вице-премьер-министра Украины, который будет выполнять контрольные функции. По ее мнению, Партия регионов «на такие отчаянные шаги в жизни никогда не шла». «Всегда все было закрыто за семью печатями, поскольку делили имущество, собственность, ресурсы, заводы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что демократическая коалиция является абсолютно открытой, поскольку ей ничего скрывать от оппозиции, от общества.

Ю.ТИМОШЕНКО также заметила, что оппозиции предлагаются должности заместителей министров и заместителей глав облгосадминистраций, а также заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти для осуществления контрольных функций.

Кроме того, оппозиции будет предложена должность руководителя Счетной палаты, а также право делегировать своих представителей в наблюдательные советы всех без исключения структур и руководства в контролирующих комитетах парламента.