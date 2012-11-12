Пшонка возьмется за совершенствование избирательного законодательства

Генеральная прокуратура Украины с учетом негативных событий, произошедших во время выборов в некоторых округах и на участках, подготовила ряд рекомендаций, которыми могут воспользоваться Президент Украины и народные депутаты для коррекции действующего избирательного законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил генпрокурор Виктор Пшонка.

По его словам, он сегодня проинформировал главу государства о действиях прокуратуры по расследование событий в отдельных проблемных избирательных округах.

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При этом, как отметил В.Пшонка, он предоставил Президенту ряд рекомендаций по совершенствованию избирательного законодательства.

«Эти изменения носят конкретный характер. Есть перечень: мы приводим негативные примеры, которые в действующем законе (о выборах) произошли», - сказал он, отметив, что Генпрокуратура предлагает внесение изменений по 4 пунктам, но это неполный перечень предложений, и он будет расширяться.

«Надеюсь, новые народные депутаты, которые сами прошли через несовершенство законодательства, сами внесут изменения в закон о выборах с учетом наших предложений», - отметил В.Пшонка.