5 из 9 дел по выборам ГПУ возбудила за подкуп избирателей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

«Органами прокуратуры возбуждено 9 уголовных дел. По этим обращениям, по которым граждане обращались на нарушение избирательного процесса, есть уголовные дела о подкупе избирателей (их 5, и 4 из них уже направлены в суд), по одному из обвиняемых (Крым) уже вынесен приговор», - сказал генпрокурор.

Он уточнил, что по 5 уголовным делам фигурируют шестеро граждан, которым выдвинуто обвинение.

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Касаясь темы подкупа избирателей, В.Пшонка отметил, что в разных случаях гражданам предлагалось от 50 до 500 грн.

По словам В.Пшонки, всего в органы прокуратуры поступило 1346 обращений, 80% из которых были направлены в уполномоченные органы или разъяснен порядок обращения в суд. Более 15% обращений были направлены на рассмотрение органов прокуратуры.