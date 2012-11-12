Онлайн-дебаты «Campus 3.0: уроки парламентских выборов 2012»

13 ноября, 12.00-14.00. Смотрите в прямом эфире

Можно ли побороть «фальсификационный» синдром, как отстаивать и развивать демократические стандарты, какие угрозы и вызовы «подарили» нам выборы, как в будущем не допустить нарушения избирательных прав граждан, что может сделать гражданское общество и власть для обеспечения справедливого подсчета голосов, будет ли новый состав Верховной Рады работоспособнен и будет ли демонстрировать новое качество политики, как скажется избирательная кампания 2012 на украинских перспективах.

На острые вопросы представителей университетского сообщества, журналистов, экспертов, лидеров общественного мнения ответят участники выборов 2012: Татьяна Чорновил - Всеукраинское объединение «Батькивщина», Тарас Стецькив - самовыдвиженец, Юрий Сиротюк - Всеукраинское объединение «Свобода».

Модераторы: Артем Шевченко и Лилия Козуб

Вопросы участников онлайн-дебатов можно поставить на странице трансляции Campus30.org или на странице ФБ Campus 3.0.

Твиттер-трансляция по хештегу # campus30. Проект реализуется в партнерстве Фонда «Общественность», канала ТВi, Интерньюс-Украина и компании битвы, при сотрудничестве с украинским правда, Корреспондент.net, Телекритика, Радио "Свобода", LB.ua, Главком, Неделя. ua.