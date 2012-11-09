Азарова разгневали улыбки журналистов (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам во время посещения Музея истории Киева.

"Искажается у нас история, прерывается связь поколений, а этого нельзя допустить", - подчеркнул Н.Азаров.

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Он сравнил сложную ситуацию военных лет с нынешним периодом экономического кризиса. "Кто нам нужен в нашей жизни: те, кто в спину стрелять будет, кто отсиживаться будет, или те, кто в решительную минуту поддержат? Чего вы улыбаетесь? Не до улыбок в сегодняшней ситуации. Улыбаемся...", - сказал Н.Азаров, обращаясь к журналистам.

По словам премьера, для сохранения исторической памяти о войне необходима структуризация всех материалов, перевод их в цифровой вид.

Видео: ТСН