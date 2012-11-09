Азаров - оппозиции: Хотя бы год дайте пожить спокойно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня журналистам на брифинге после посещения музея истории Киева.

«Если мы думаем о будущем нашей страны, то здесь надо забыть о своих амбициях, забыть о каких-то конфронтациях, а объединяться и работать на благо нашей страны. Ближайшие выборы через 2,5 года, есть время еще для конфронтации. Хотя бы год дайте Украине пожить спокойно. А через год снова начинайте. Мы уже к этому привыкли. Начнется кампания по выборам Президента, ну через год-полтора по большому счету. Так что 1,5 года передышки спокойной вполне достаточно для того, чтобы консолидировано принимать решение», - сказал Н.Азаров. В связи с этим он отметил, что за этот период каждый политик сможет показать свое реальное лицо народу.

По теме: Яценюк: Сегодня оппозицию волнует только один вопрос

«Он (политик – УНИАН) за единство, значит вместе работаем, против – ну что ж, и без них справимся», - отметил Н.Азаров.

Также он еще раз подчеркнул, что Партия регионов призывает все политические силы к созданию широкоформатной коалиции и совместной работе по преодолению экономического кризиса в Украине. По его мнению, масштаб задач, которые стоят перед реформированием экономики, требует консолидации, а не конфронтации. «Кто-то начинает злословить: вот якобы Партия регионов рассказывала о преодолении руины. Да, руина преодолена, но Партия регионов никогда не рассказывала, что преодолен мировой экономический кризис, никогда об этом не говорила», - сказал Н.Азаров.