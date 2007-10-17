Ющенко призывает немедленно начать работу нового парламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает безотлагательно выполнить все необходимые процедуры для начала работы нового парламента.

На этом Президент настаивает в своем Заявлении об официальных результатах досрочных выборов и формировании парламентской коалиции, текст которого передан УНИАН.

“Призываю безотлагательно выполнить все необходимые процедуры для начала работы нового парламента – Верховной Рады Украины VI созыва”, - заявил В.Ющенко, отметив, что согласно с Конституцией Украины коалиция депутатских фракций, в состав которой входят большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, официально формируется со дня открытия первого заседания парламента.

“Политические рамки этого процесса уже определились”, - добавил В.Ющенко.

Президент подчеркнул, что избирательный процесс прошел демократически и законно, и выразил благодарность всем избирателям, которые приняли участие в голосовании, а также общественным и международным наблюдателям.

“Все общество, мы все имели очень важную цель – научить политиков нести прямую ответственность перед собственным народом. По моему мнению, состоялся принципиальный урок. Его выводы – четкие и, надеюсь, ясные для всех”, - отметил В.Ющенко.