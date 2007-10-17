Кабмин перечислит зарплату за месяц на счет пострадавших от взрыва газа

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил членам Кабинета министров перечислить на счет для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва газа в Днепропетровске зарплату за месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня на заседании правительства.

«Я хотел бы внести предложение, и мы его уже обсуждали в узком кругу, перечислить одномесячную зарплату на счет по оказанию помощи пострадавшим», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер также выразил соболезнование близким и родным погибших. «Эта трагедия забрала жизни 17 человек, в том числе 5 детей. 16 человек госпитализировано и, по заявлениям родных, еще 10, в том числе два ребенка, разыскиваются. Без крыши над головой остались более 150 семей», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что на месте чрезвычайной ситуации работает правительственная комиссия, и сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с главой правительственной комиссии, вице-премьер-министром Андреем КЛЮЕВЫМ побывают на месте трагедии.

«Я уверен в том, что все, что сейчас предпринимается, направлено на смягчение последствий трагедии», - считает глава правительства.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что на счет по оказанию помощи пострадавшим поступают средства как от физических, так и от юридических лиц.