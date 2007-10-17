Литвин без мандата ни о чем говорить не хочет

Блок Литвина не намерен вступать в переговоры о своем участии в коалиции до формирования своей фракции в Верховной Раде Украины VI созыва.

Об этом заявил журналистам руководитель избирательного штаба Блока Литвина Игорь Шаров, сообщает Лига.

По его словам, Блок Литвина будет действовать согласно Конституции, законам о выборах народных депутатов и о статусе народного депутата.

"На данном этапе все заявления о создании любых вариантов парламентской коалиции являются ни чем иным, как объявлением намерений", - отметил он.

"Мы сначала войдем в сессионный зал, принесем присягу на верность Украине, зарегистрируем фракцию Блока Литвина, изберем главу фракции, которого уполномочим на проведение переговоров о создании коалиции", - сказал Шаров.

Только после этого, подчеркнул политик, возможно проведение официальных переговоров и озвучение официальных позиций.

"До этого момента мы лишь можем констатировать, что идет процесс консультаций, которые нами могут вестись и ведутся исключительно вокруг достижения консенсуса относительно проведения нужных стране социально-экономических проектов", - пояснил представитель блока.

Он также добавил, что Блок Литвина "не обязан своим прохождением в Верховную Раду ни одной политической силе, клану или олигархам".

"Мы имеем обязательства только перед своими избирателями", - подчеркнул Шаров. Именно поэтому он призвал "прекратить любые спекуляции относительно вхождения или невхождения Блока Литвина в коалицию и якобы чрезмерных кадровых аппетитов блока".

"Если у кого-то сдают нервы, то нужно их сдерживать, а не устраивать очередную мыльную оперу", - подчеркнул Шаров.

Украинская правда