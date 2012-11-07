Усенко-Черная требует, чтобы ВР собралась на внеочередное заседание

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна Усенко-Черная считает, что Верховная Рада должна собраться на внеочередную сессию для законодательного урегулирования порядка проведения повторных выборов в тех округах, где ЦИК не может установить достоверные результаты парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ж.Усенко-Черная заявила сегодня журналистам в ЦИК.

"По моему мнению, Верховная Рада должна действовать сегодня в экстренном режиме, и реагировать на данную ситуацию в режиме ad-hoc, невзирая на свой календарный план и на свои планы. Ситуация в стране требует абсолютно другой реакции. Я думаю, что все народные депутаты должны здраво воспринимать, какая у них миссия, и выводить Украину из кризиса", - сказала Ж.Усенко-Черная.

По ее мнению, постановления, которые одобрила Верховная Рада накануне, не являются адекватной реакцией, и не устанавливают на уровне закона порядок проведения повторных выборов.

"В ряде округов мы имеем не латентный, а абсолютно открытый кризис политического характера. Законодательство данную ситуацию не регулирует", - подчеркнула заместитель председателя ЦИК.

"Для того чтобы урегулировать ситуацию, Верховная Рада должна срочно собраться, и принять ответственное решение наподобие того, которое было принято в 2004 году, принять специальный закон о порядке проведения повторного голосования в ряде спорных округов, где по вине членов окружных избирательных комиссий или по вине спецподразделения "Беркут" возникла ситуация, в которой ЦИК не может установить результаты волеизъявления", - заявила Ж.Усенко-Черная.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Верховная Рада приняла постановление, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в пяти одномандатных округах: №№ 94, 132, 194, 197 и 223.

Кроме того, ЦИК должна обеспечить их проведение.

Постановлением также предусматривается, что должен быть определен объем бюджетных расходов, необходимых для проведения повторных выборов, а правительство должно принять меры по финансированию этих повторных выборов.

В тот же день заместитель председателя ЦИК Андрей Магера также заявил о необходимости законодательного урегулирования порядка проведения повторных выборов.