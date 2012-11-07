Кличко: Или власть признает поражение в 13 округах, или ВР - нелегитимна

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По словам В.Кличко, попытки назначить перевыборы в пяти округах, где и так выиграли оппозиционные кандидаты, – "это тоже шулерство".

«Мы готовы отказаться от мандатов в нелегитимной Верховной Раде, чтобы в стране состоялись новые выборы по новым правилам, то есть по новому закону. Но чтобы так произошло, необходимо консолидированное решение и поступок трех политических сил. Вместе с нами это должны сделать «Батькивщина» и «Свобода», – подчеркнул В.Кличко.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах - №№ 94 (Обухов, Киевская область), 132 (Первомайск, Николаевская область), 194 (Черкассы), 197 (Канев, Черкасская область) и 223 (Киев).

6 ноября Верховная Рада Украины рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих пяти одномандатных округах.