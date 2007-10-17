А будет ли Тимошенко премьером?

Политологи комментируют вероятность создания демократической коалиции и утверждения правительства во главе с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

Соответствующие результаты эксперт-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей, переданы УНИАН.

Центр напоминает, что 15 октября Блок Юлии Тимошенко и блок "Наша Украина - Народная самооборона" подписали соглашение о создании коалиции в Верховной Раде VI созыва.

В связи с этим Центр обратился к политическим экспертам с вопросом: «Гарантирует ли подписание соглашения создание коалиции демократических сил и утверждение правительства во главе с ТИМОШЕНКО?».

Так, директор Европейского института интеграций и развития Дмитрий ВЫДРИН считает, что соблюдение соглашений гарантируется не их подписанием, а рядом других факторов. „Я привык опираться на опыт и прецеденты. Украинский опыт свидетельствует, что из десяти подписанных соглашений реализуется только 1-2. Соответственно 80-90% соглашений выпадает в осадок. У нас соглашения держатся не за счет подписантов, а либо за счет денег, либо собственного большого желания, либо за счет внешнеполитических факторов. Если эти факторы сработают, то вероятность существует”, - сказал Д.ВЫДРИН.

В свою очередь, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ уверен, что коалиция демократических сил будет образована. По его словам, создание «широкой коалиции» на этом этапе политической жизни “помаранчевые” силы просто не могут себе позволить, потому что они давали другие обещания во время предвыборной кампании.

В то же время О.ДОНИЙ отметил, что формальное создание коалиции демсил на основе БЮТ и НУ-НС еще не гарантирует результативного голосования по кандидатуре Юлии ТИМОШЕНКО. “Незаинтересованных в усилении Ю.ТИМОШЕНКО достаточно в разных лагерях. Поэтому ей придется поработать над привлечением дополнительных голосов, чтобы обеспечить свою победу”, - считает политолог.

В свою очередь председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО высказал мнение, что подписание соглашения не дает абсолютных гарантий для создания коалиции.

„У многих существует ощущение эффекта дежа вю. В прошлом году также политически создали демократическую коалицию, но все помнят, что потом с ней произошло. Сейчас есть множество рисков, которые могут расколоть эту новосозданную коалицию. Не секрет, что существует определенная группа риска в «Нашей Украине» - около десяти депутатов, которые и из политических, и идеологических, и личностных соображений не очень склоны голосовать за Юлию ТИМОШЕНКО”, - считает В.ФЕСЕНКО.

Кроме того, по его словам, есть неопределенность со стороны самого Президента. “Очень заметно, что Президент колеблется, он окончательно для себя еще не решил. ЮЩЕНКО хотел бы найти более гибкий формат коалиции. Все определит борьба за каждый депутатский голос”, - сказал политолог.

По его мнению, еще одним поводом потенциального раскола может стать голосование по кандидатуре председателя Верховной Рады. “Об этом сейчас почти не говорят, но в кулуарах есть и такие слухи. Даже кандидатура КИРИЛЕНКО может быть проблемной”, - сказал В.ФЕСЕНКО.

В то же время руководитель Центра расширения возможностей Виктор НЕБОЖЕНКО считает вчерашнее подписание соглашения между БЮТ и НУ-НС о создании коалиции только первым документом. „Это, скорее, договор о намерениях или о разногласиях, чем о коалиции. Им вообще не стоило трогать вопрос о том, кто будет премьер-министром. Сначала нужно было договориться о том, каким они видят будущее Верховной Рады. А после того, как изберут все руководящие органы Верховной Рады, нужно было выходить на следующий договор – договор о коалиции. Начинать с самого сладкого – раздела исполнительной власти и финансовых потоков – это плохая традиция, которая начинает формироваться в украинской политике”, - убежден эксперт.

В свою очередь, директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ считает, что “помаранчевые” создадут коалицию и Ю.ТИМОШЕНКО возглавит правительство. „Да. Думаю, что будет правительство во главе с ТИМОШЕНКО. Ситуация сейчас в корне отличается от той, которая была в 2005 году, когда «помаранчевые» выступали единой силой. Сегодня это две разные политические силы, объединенные ситуативно. И, более того, ТИМОШЕНКО сейчас имеет намного больший вес, чем ЮЩЕНКО. Поэтому ЮЩЕНКО не сможет отказать ТИМОШЕНКО”, - сказал эксперт.

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима КАРАСЁВА, давать стопроцентные гарантии того, что правительство возглавит лидер БЮТ, пока рискованно.

В то же время, считает он, НУ-НС и БЮТ вполне органично заполняют две основные кадровые клеточки будущей коалиции. И никакого третьего лишнего здесь не возникает. Поэтому, скорее всего, коалиция состоится и процесс ее завершения ознаменуется результативным голосованием по должности спикера и по должности премьер-министра, считает В.КАРАСЁВ.

При этом он отметил, что “легкой жизни для этой коалиции не будет”. “Проблема этой коалиции не в том, чтобы ее создать, а в том, что потом делать с этим “коалиционным счастьем”. Запаса в 3-4 депутатских мандата будет очень мало для того, чтобы чувствовать себя в полной парламентской коалиционной безопасности. Тем более, если Партия регионов не будет давать никаких гарантий о ненападении и изберет наступательный, атакующий оппозиционный стиль. Это может стать барьером для демонстрации коалиционной эффективности. Но это уже касается процесса функционирования, а не формирования коалиции”, - сказал В.КАРАСЁВ.