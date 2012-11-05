Порошенко заявил, что пойдет работать в парламент

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

«Я, конечно, буду в парламенте, я очень уважаю волеизъявления почти 74-х тысяч винничан. Я горжусь, что я как самовыдвиженец набрал наибольшее количество голосов, и перед каждым избирателем я чувствую ответственность», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос Арсения Яценюка с кем он будет в парламенте: с Януковичем или оппозицией, - П.Порошенко, поколебался и сказал: "С Украиной". "Вы понимаете, Арсений Петрович, какие угрозы стоят перед Украиной, и поэтому нет времени возиться", - добавил он.