Порошенко заявил, что пойдет работать в парламент
23:07, 05 ноября 2012Политика
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Министр экономики Петр Порошенко, который выиграл выборы по мажоритарному округу заявил, что пойдет работать в парламент.
Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
«Я, конечно, буду в парламенте, я очень уважаю волеизъявления почти 74-х тысяч винничан. Я горжусь, что я как самовыдвиженец набрал наибольшее количество голосов, и перед каждым избирателем я чувствую ответственность», - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос Арсения Яценюка с кем он будет в парламенте: с Януковичем или оппозицией, - П.Порошенко, поколебался и сказал: "С Украиной". "Вы понимаете, Арсений Петрович, какие угрозы стоят перед Украиной, и поэтому нет времени возиться", - добавил он.
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