Оппозиция под ЦИК требует отдать «отобранную победу» ее мажоритарщикам

Лидеры Объединенной оппозиции «Батькивщина» подготовили общий манифест с требованием к ЦИК и Президенту Украины Виктору Януковичу с требованием признать победу оппозиционных кандидатов в народные депутаты в округах, где результаты голосования были фальсифицированы в интересах провластных кандидатов, и с требованием привлечь к уголовной ответственности всех причастных к противоправным действиям с избирательными бюллетенями и протоколами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил сегодня на митинге оппозиции у ЦИК.

По его словам, это первый митинг под стенами ЦИК, которая должна принять законное решение, – отдать победу оппозиции там, где у нее отобрали голоса представители Партии регионов.

«Мы подготовили четкий политический манифест с требованием к ЦИК и Януковичу, который куда-то исчез в последние дни и который должен отвечать за все то беззаконие, которое творится при подсчете, – признать результат победы оппозиционных сил, привлечь к уголовной ответственности всех тех, кто подписывал протоколы и крал голоса. И тогда мы будем работать в парламенте. Если в парламенте будут те, кто крал голоса, то такой парламент не является полномочным», - сказал А.Яценюк.

В свою очередь лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что украинская власть уже увидела, что народ восстает против нее и, в первую очередь, на тех территориях, которые власть считала своими навсегда, в частности, в Одесской, Николаевской и других областях.

«Но самое главное - мы им Киев не отдали – ни в одном киевском округе эта власть не победила и не победит. Киев наш, Киев украинский и никогда не будет под этой бандитской властью. А тот, кто владеет столицей, – владеет Украиной!», - отметил О.Тягнибок.

По его словам, ЦИК не должна признавать результатов выборов в округах, где состоялись фальсификации.

Лидер «Свободы» также отметил, что создание в новоизбранной Верховной Раде временной следственной комиссии по расследованию фактов фальсификаций на выборах будет для оппозиционных партий делом «общей чести – наказать тех, кто плюет нам в душу, отбирает голоса».

На митинге отсутствует лидер партии «УДАР» Виталий Кличко, хотя многочисленные его сторонники присутствуют на площади перед зданием ЦИК.

В мероприятии принимает участие около 2 тысяч человек.