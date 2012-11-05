СМИ: На округе № 197 без нескольких протоколов победу отдали Губскому

Как сообщает Украинская правда в 8:35 на сайте ЦИК появились данные об обработке 100% протоколов, по результатам которых Губский получил 35,65% голосов.

Однако, по данным сайта Центризбиркома, Леонид Даценко, лидировавший до этого, набрал 31,82% голосов. Еще по состоянию на 8:30 в округе № 197 было сочтено 88.35% протоколов. Выигрывал кандидат от "Батькивщины" Даценко (32.96%). Его соперник Губский набирал 30.76%.

Между тем депутат Андрей Парубий, который находится в Каневе, заявляет, что председатели УИК еще не сдали уточненные протоколы, хотя на сайте ЦИК уже есть данные об обработке 100% протоколов.

"Внимание! В Каневе, округ 197, совершено преступление. На сайт ЦИК внесены полностью фальсифицированные данные по выборам. Сейчас здесь в помещении окружной комиссии председатели УИК приехали сдать уточненные протоколы. А на сайте указано, что посчитано 100 процентов протоколов", - написал Парубий на своем Facebook. "По цифрам на сайте побеждает Губский, хотя это полностью противоречит принятым и обработанным протоколам. Комиссия исчезла, мы охраняем бюллетени, и оформляем акт о совершении преступления. Губский перешел черту!" - Подчеркнул Парубий.

Как известно, оппозиция заявляет о попытках фальсификации в пользу Губского через схему "уточнения" протоколов. Согласно ей, подконтрольные Губскому члены окружной комиссии возвращали протоколы на доработку в УИК. В свою очередь члены УИК в уточненных протоколах меняли результат в пользу Губского. Эта схема была обнаружена и остановлена, отмечали в пресс-службе.