Днепропетровщину в новой ВР будут представлять преимущественно чиновники

Об этом свидетельствуют данные электронной системы «Выборы 2012» Центральной избирательной комиссии по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых комиссий по округам в Днепропетровской области.

В одномандатных округах победили заместители председателя Днепропетровской облгосадминистрации Вячеслав Задорожный и Иван Ступак, заместитель председателя областного совета Андрей Шипко, заместители городских председателей Днепропетровска, Кривого Рога и Днепродзержинска Игорь Циркин, Константин Павлов и Семен Гузенко, начальник ГУ МЧС в области Виктор Бутковский.

Также в 5 округах области победа досталась действующим народным депутатам от Партии регионов – Николаю Солошенко, Юрию Самойленко, Олегу Цареву, Дмитрию Шпенову и Сергею Глазунову.

Еще один представитель Днепропетровской области Павел Корж прошел в ВР по №66 в списке Партии регионов.

Избраны в парламент гендиректор ПАО «ГПЭК Павлоградуголь» Артур Мартовицкий, начальник Приднепровской железной дороги Александр Момот, директор Днепропетровского агрегатного завода Евгений Морозенко (все - Партия регионов).

От Днепропетровской области по спискам ВО «Батькивщина» проходят президент ООО "Винил" Леонид Сергиенко (№46), первый вице-президент ПАО "МНВК "ВЕСТА" Денис Дзензерский (№34) и руководитель областного избирательного штаба Андрей Павелко.

По спискам КПУ Днепропетровскую область будет представлять единственная женщина – заведующая кафедрой психиатрии Днепропетровской медицинской академии, профессор Ирина Спирина (№3) и единственный рабочий - старший механик цеха РМЦ №1 ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" Сергей Баландин (№20).

17 депутатов от Днепропетровской области входят в Партию регионов.

Победитель в округе №24, помощник председателя правления по социальным вопросам ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" Яков Безбах принимал участие в выборах как самовыдвиженец. Однако он является членом Партии регионов.