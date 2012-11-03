Шаповал говорит, что «не кровожадный», но в святых на выборах не верит

Об этом он заявил в интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина".

"Я считаю, что есть основания говорить о преимущественно сознательных нарушениях закона. Они, как всегда, многочисленны, и осуществляются различными субъектами. К сожалению, в значительной степени они спровоцированы самим избирательным законом. Смешанная система в ее нынешнем виде не могла не послужить причиной вороха проблем. Эти проблемы и трансформировались в довольно большое количество нарушений", - сказал В.Шаповал.

В то же время он не считает, что "нарушения со стороны власти были трендом этой кампании".

«Да, власть всегда хочет получить на выборах больше, - отметил глава ЦИК, - но она не одинока в этом стремлении. Всем политическим силам в определенной степени присуща психологическая заряженность на получение того, чего не заработали».

«Я не верю в святых на выборах. Не хочу говорить, что речь идет исключительно о чертях, но сходство очень высоко. Если бы по результатам выборов были возбуждены два-три десятка громких уголовных дел (а в том, что соответствующий материал для этого есть, я не сомневаюсь), это пошло бы на пользу. Я не кровожаден, однако то, что происходило в отдельных участковых и окружных комиссиях во время подсчета голосов и установления результатов, наверняка будет нуждаться в адекватном ответе», - сказал В.Шаповал.